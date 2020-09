Sioen brengt Messages of Cheer & Comfort in het Cultuurcentrum Mathias Mariën

30 september 2020

09u15 0 Knokke-Heist Op vrijdag 2 oktober om 20 uur vindt in de schouwburg van het Cultuurcentrum Scharpoord een optreden plaats van Sioen.

Frederik Sioen en zijn muzikanten brengen er naast hun reeds gekend repertoire ook nummers uit het nieuwe album Messages of Cheer & Comfort. Het voorprogramma wordt verzorgd door de geselecteerde lokale band Juniper met de Kortrijkse Flo Delameilleure als frontzangeres. De groep speelt luisterliedjes zwevend tussen Joni Mitchell en Joan Baez. Intieme songs die je terugbrengen naar de kern van echte muziek en waar je onweerstaanbaar warm van wordt.

Tickets zijn enkel telefonisch via 050 630 430 of via de balie van Scharpoord te verkrijgen.