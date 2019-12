Sinterklaas bezoekt woensdag Sportoase Knokke-Heist Mathias Mariën

03 december 2019

06u41 0 Knokke-Heist Sinterklaas trekt naar jaarlijkse traditie weer door het Sportoase- land.

“De grote kindervriend denkt aan iedereen en komt op woensdag 4 december tussen 13.30 en 17.30 uur ook in Sportoase Duinenwater in Knokke-Heist langs om lekkers uit te delen. Elk kindje maakt bovendien kans om in de prijzen te vallen dankzij een leuke tekenwedstrijd. Via de website www.sportoase.be zijn alle voorwaarden terug te vinden.