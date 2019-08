Sint-Sebastiaanspad krijgt slimme verlichting Mathias Mariën

30 augustus 2019

15u44 0 Knokke-Heist In het Sint-Sebastiaanspad tussen de Sint-Jorisstraat en Smedenstraat in Knokke-Heist is een nieuwe riolering aangelegd. Momenteel is de aannemer bezig met de afwerking van het pad. Er is ook een volledig nieuwe openbare verlichting voorzien.

Het gaat om de eerste palen die geconnecteerde verlichting mogelijk maken. Binnen een tijdspanne van 3 jaar hoopt Fluvius deze verlichting ‘smart’ te kunnen aansturen. Op deze manier kan de verlichting vanuit een overkoepelend platform afzonderlijk gedimd en gedoofd worden en krijgt men ook automatisch een melding wanneer een lamp defect is. Dezelfde armaturen met dit geavanceerd verlichtingssysteem worden ook geplaatst in de omgeving rond het vernieuwde stadion Olivier en op de parking van sporthal Stormmeeuw. Op deze manier wordt de veiligheid van de bewoners en de openbare weggebruikers maximaal gegarandeerd. Het prijskaartje van de openbare verlichting in het Sint-Sebastiaanspad komt neer op 37.000 euro.