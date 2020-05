Sincfala gaat digitaal tijdens sluiting Mathias Mariën

26 mei 2020

Museum Sincfala in Knokke-Heist heeft negen korte video's opgenomen die tot eind juni op de Facebookpagina van het museum te zien zijn.

Er wordt telkens in drie minuten een uniek collectiestuk besproken, zodat cultuurliefhebbers kunnen kennismaken met de eyecatchers van het museum. Sincfala is gesloten door de coronacrisis, maar het personeel blijft aan het werk. De herinrichting van de nieuwe vleugel, die deze zomer in gebruik wordt genomen, is volop bezig. De dienst Erfgoed wil zo ook toekomstige bezoekers lokken. Dat bezoek zal coronaproof zijn dankzij de aanpassingen die aan de bestaande museumonderdelen werden uitgevoerd.