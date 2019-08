Simonne Delvaux (102) in bloemetjes gezet door gemeente Mathias Mariën

20 augustus 2019

11u10 0 Knokke-Heist Simonne Delvaux vierde haar 102de verjaardag in het WZC Onze- Lieve-Vrouw van Troost in Westkapelle. Schepenen Piet De Groote en Kathleen van der Hooft zetten namens het gemeentebestuur de 100-plusser in de bloemetjes.

Simonne Delvaux werd op 16 augustus 1917 geboren in Waulsort. Ze komt uit een gezin van 6 kinderen. Op 11 november 1936 huwde ze met Arthur Reyns die als croupier in het Casino van Dinant zijn boterham verdiende. Simonne bracht er 2 flinke zonen ter wereld: Willy en Guy. Het koppel trok in de zomer naar Knokke om er het seizoen te doen. Arthur vond er vast werk als croupier in het Casino van Knokke zodat het echtpaar zich uiteindelijk in 1971 definitief settelde in onze badplaats. Simonne en Arthur deelden 70 jaar lang lief en leed. Ze vierden op 11 november 2006 hun platina huwelijk in het ziekenhuis. Op 31 december 2006 moest Simonne spijtig genoeg definitief afscheid nemen van haar echtgenoot. Ze verblijft nu in het Woon- en zorgcentrum Onze-Lieve-Vrouw van Troost in Westkapelle.