Serviceclub Fifty-One Club organiseert gastronomische fietstocht Mathias Mariën

02 september 2019

20u29 0 Knokke-Heist De tweede zondag van september is al jaar en dag gereserveerd voor de gastronomische fietstocht van Fifty-One Club Knokke-Heist. “We nemen de deelnemers mee op een prachtige rondrit doorheen Knokke, het vernieuwde Zwin en over de landgrenzen heen. Onderweg worden ze gastronomisch verwend op diverse unieke locaties”, zegt voorzitter Peter Coppens.

De opbrengst is zoals steeds voor het goede doel. Dit jaar al werden diverse projecten ondersteunt door Fifty-One Knokke-Heist. Go baby Go by Vives, het praatcafé voor dementie Knokke-Heist, Dag van de Zoo voor mensen met een beperking. Dit jaar is de rit vooral gericht op de dopjesactie Vrienden der Blinden. “Deelname aan deze fietstocht betekent voor veel mensen een financiële steun in de rug voor de toekomst", aldus Coppens.

Praktisch :

Mensen kunnen vrij vertrekken tussen 10.30 en 11.30 uur aan het sporcentrum Molenhoek, Herenweg 11. Dit is eveneens de aankomstplaats. De deelnemers fietsen over een afstand van ongeveer 40 kilometer met enkele stops onderweg.

Deelname voor een volwassene kost 50 euro. Kinderen onder de 15 jaar betalen 15 euro. Volwassen die zich niet vooraf aanmelden betalen 65 euro.

Voor alle info en inschrijvingen : www.fiftyoneknokkeheist.be of Peter Coppens 0473/94 92 63.