Sergio Herman lanceert eigen koffiemerk InkBrew: “Wil elk onderdeel van restaurantbezoek beheersen” Mathias Mariën

27 mei 2019

12u49 10 Knokke-Heist Sterrenchef Sergio Herman heeft maandag zijn eigen koffiemerk gelanceerd: Inkbrew Coffee. Voor de productie van zijn eigen zwarte goud liet Herman zich bijstaan door een team van koffie-experts. Onder hen ook koffieoloog Annelies Houwen, die hem hielp de samenstelling van de bonen te perfectioneren. “Ik wil alle onderdelen van een restaurantbezoek beheersen. Koffie is daar één van”, zegt de chef-kok.

Sergio Herman streeft naar perfectie in alles wat hij doet. Dat hij nu zijn eigen koffiemerk lanceert, mag geen verrassing worden genoemd. Voor de sterrenchef is koffie een essentieel onderdeel van elke dag, en zo ook van een restaurantbeleving. “Ik wil alle onderdelen van een restaurantbezoek beheersen, koffie is daar een belangrijk onderdeel van. Het maakt een bezoek af”, zegt Sergio Herman, die al jaren in Knokke-Heist woont. Voor de creatie van zijn eigen Inkbrew Coffee schakelde Herman een team van experts in. Onder hen ook koffie-expert Annelies Houwen, die al meer dan vijf jaar koffie levert aan Pure C en sinds enige tijd ook aan AIRrepublic.

Harmonieus geheel

Met grote aandacht voor de keuze van bonen, de maling en de branding creëerden Houwen en het creatieve team van Herman samen Inkbrew Coffee. Niet alleen de mening van het professionele team was van belang, maar zelfs Sergio’s moeder en vrouw waren betrokken in het proces. Ieders benadering van koffie is anders en dus ook waardevol. Die veelzijdige combinatie resulteerde uiteindelijk in een harmonieus geheel. Voor Sergio Herman is koffie, vanwege het uitgesproken karakter van het product, ook in de keuken een heel waardevol ingrediënt. Doorheen zijn carrière als chef verwerkte hij koffie in bepaalde dessertcombinaties of in krachtige fonds. Omdat iedereen koffie anders ervaart, brengt de chef-kok twee varianten van zijn koffie op de markt: een dark roast en een medium roast. De dark roast is intens en zorgt voor een powershot (ideaal voor espresso of bereidingen met melk), terwijl de medium roast voor rust en harmonie zorgt (ideaal voor filter).

Naam

Sergio Herman gelooft alvast in het concept. De bijzondere naam voor zijn koffie blijkt alvast niet ver gezocht. “Inkbrew Coffee komt van de uitspraak dat ik soms écht het heerlijke gevoel heb dat het zwarte goud door mijn aderen stroomt en de link van de zwarte vloeistof naar de inkt in mijn arm is dan ook snel gelegd. Dit maakt de naam Inkbrew voor mij erg persoonlijk”, aldus Herman. Bij kwaliteitskoffie hoort natuurlijk ook een verpakking die kwaliteit uitstraalt. De kleuren van die verpakking zijn voor Herman onlosmakelijk verbonden met koffie. De rode kleur is afgeleid van de koffiebes en staat voor de passie en intieme gloed die je van koffie krijgt. In de groene kleur komt dan weer de ongeroosterde boon en het aardse element van de koffie terug. De verpakking met een kartonnen koker van kraftpapier valt op in soberheid en matcht de rust van het koffiemoment. Wie de koffie wil kopen voor eigen gebruik of om verder te verdelen, vindt alle informatie op inkbrewcoffee.com. Een koker met 250 gram koffie kost 8,40 euro.

