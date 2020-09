Seniorenontmoetingscentra in Knokke-Heist blijven rest van het jaar gesloten Mathias Mariën

24 september 2020

14u33 3 Knokke-Heist Het gemeentebestuur en de Seniorenadviesraad hebben besloten om de drie seniorenontmoetingscentra in Knokke-Heist nog tot het einde van het jaar gesloten te houden.

Het gaat om De Vierbote in Heist, Sint-Joris in Knokke en Westpunt in Westkapelle. “In de reguliere werking van deze ontmoetingscentra kan de sociale afstand en dus de veiligheid van de bezoekers en de vrijwilligers moeilijk gewaarborgd worden. Daarom werd er beslist om de ontmoetingscentra nog niet te heropenen”, klinkt het bij het gemeentebestuur. “We raden de senioren aan om de sociale contacten te beperken, afstand te houden en goed bij te houden welke contacten er gelegd worden.”