Schrijf je vanaf 14 september in voor de Junior Techniekacademie Mathias Mariën

27 augustus 2019

07u46 0 Knokke-Heist Zit je in het 3de of 4de leerjaar? Ben je graag creatief bezig? Schrijf je dan vanaf 14 september snel in voor de Junior Techniekacademie in Knokke-Heist.

In groep maak je onder begeleiding van 2 techniekmentoren 5 technische projecten: een houten kapstok, een super snel wagentje, een molen en race-auto met LEGO, een eigen pennenzak uit vilt en je mag een robot programmeren. De eerste workshop start op woensdag 25 september in De Marge van 13.30 tot 15 uur. De daaropvolgende ateliers vinden vervolgens plaats op woensdagnamiddag tot en met 4 december. Aan het eind van de reeks workshops wordt een fiscaal attest kinderopvang bezorgd, waarmee tot 45% van het inschrijvingsgeld kan gerecupereerd worden. Het aantal plaatsen is beperkt tot 20 kinderen per groep.

Inschrijven kan vanaf 14 september via www.techniekacademie-knokke-heist.be/junior en kost 60 euro (50 euro voor een tweede kind uit eenzelfde gezin).