Schotse vrouw veroordeeld voor drugsverkoop vlakbij woning Jelle Houwen

20 juni 2019

Een vrouw van Schotse origine die al enige tijd in Knokke woont is veroordeeld tot 8 maanden cel wegens drugsverkoop in de nabijheid van haar woning. C. (48) zou tussen 1 juni 2017 en 14 december 2017 regelmatig speed verkocht hebben. Zelf gebruikte ze ook xtc en cannabis. Toen de politie getipt was over haar activiteiten in de buurt van haar woning besloten ze haar op te wachten en te volgen. Na enkele minuten werd ze staande gehouden en had ze om en bij de 5 gram speed in haar zak en rugzak. Er volgde een huiszoeking bij haar nieuwe vriend en ook daar werd bijna 9 gram speed aangetroffen. Volgens C. koopt ze de drugs aan bij een man in een bepaalde hoeveelheid en mag ze het overschot van het geld houden om zelf wat drugs aan te kopen. De vrouw kreeg ook 8.000 euro boete waarvan negentienden met uitstel.