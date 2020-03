Scholen in Knokke-Heist blijven vanaf maandag zo goed als zeker gesloten: “Afwachten wat er federaal beweegt, anders beslissen we zelf” Mathias Mariën

12 maart 2020

15u28 1334 Knokke-Heist Het schepencollege van Knokke-Heist beslist vrijdag of de scholen op het grondgebied vanaf maandag nog open gaan. “Afhankelijk van wat er op federaal niveau beweegt, zal ik die beslissing al dan niet nemen”, bevestigt burgemeester Leopold Lippens (GBL). De kans is reëel dat het zover komt.

De kustgemeente nam eerder vandaag al de beslissing om tot eind april alle activiteiten te schrappen en zo in lockdown te gaan. Daar komen vanaf maandag mogelijk ook alle scholen bij. “Op dit moment staat mijn beslissing nog niet vast. In het schepencollege zullen we bespreken of we moeten overgaan tot sluiting. Komen ze op federaal niveau met een oplossing? Oké, dan volgen wij. Maar volgen er geen concrete maatregelen of inspanningen, dan zal ik zelf de beslissing nemen met het college", zegt Lippens.