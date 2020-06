Schol! Bekende wielerclub uit Knokke-Heist brengt eigen bier op de markt Mathias Mariën

11 juni 2020

17u17 5 Knokke-Heist De Jumpers, een van de bekendste en oudste wielerclubs van Knokke-Heist, hebben in coronatijd niet stil gezeten. Ze maakten van de gelegenheid gebruik om hun eigen bier te brouwen.

Jumper is een premium blond biertje van 6,7 procent, een echte pils dus. Het etiket ziet er alvast Jumperrood uit en maakt de gebruiker er attent op dat dit gerstenat koel moet geserveerd worden. “Zoals menig wielertoerist drinken we graag een frisse pint na de rit en wat kan er beter smaken dan ons eigen bier? We zijn er fier op, want er zijn toch wat tijd en energie in dat project gegaan”, klinkt het bij de wielerclub.

Eén bak van 24 flessen kost 40 euro. Het bier kan besteld worden via wieler- en bierkampioen Eddy Goethals via 0494/80.11.05, in de Leliedreef 30 in Knokke-Heist of via goethals.eddy@telenet.be.