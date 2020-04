Schoenenwinkel Ralet in Knokke volledig virtueel en in 3D te bezoeken: “Letterlijk shoppen vanuit uw kot” Mathias Mariën

24 april 2020

16u12 0 Knokke-Heist Goed nieuws voor de liefhebbers van schoenen, handtassen en accessoires: het filiaal van Ralet in de Lippenslaan in Knokke, is vanaf nu volledig online te bezoeken in 3D. “We brengen onze winkel letterlijk tot bij de mensen thuis", zegt zaakvoerder Bruno Ralet.

Ralet schoenen is een familiebedrijf met zeven filialen, waarvan die in Knokke de grootste is. “Daarom kozen we ook voor die winkel om in 3D te lanceren”, zegt de zaakvoerder. “De retail heeft het zeer moeilijk en dit lijkt ons een grote innovatie. Klanten kunnen onze winkel letterlijk bezoeken vanuit hun kot. Online shoppen wordt zo nog leuker én makkelijker.” De virtuele winkel is via deze website te bezoeken.