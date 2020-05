Schepencollege geeft groen licht voor 200 cabriocabines op strand van Knokke-Heist Mathias Mariën

22 mei 2020

19u19 0 Knokke-Heist Het schepencollege heeft groen licht gegeven voor het verder uitrollen van Het schepencollege heeft groen licht gegeven voor het verder uitrollen van de cabriocabines op het strand van Knokke-Heist.

Vorige week kon je in Het Laatste Nieuws lezen hoe de kustgemeente aan een plan werkte om deze zomer afstand te behouden tussen de strandgangers. Met strandnetten werd een ruimte gecreëerd waarin per ‘bubbel’ kon plaatsgenomen worden. Tussen de zogenaamde cabriocabines zat telkens voldoende afstand om de social distancing te garanderen. Nu heeft het schepencollege dus officieel groen licht gegeven voor het idee, dat werd opgepikt in heel wat buitenlandse landen. Er komen zo’n 200 cabriocabines op het strand. Die moeten dienen als referentie voor de strandgangers die niet in zo’n zone kunnen plaatsnemen.