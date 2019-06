Sardines in een kunstzinnig blik: vanaf nu te koop in de Lippenslaan Mathias Mariën

07 juni 2019

16u24 0 Knokke-Heist Langs de Lippenslaan in Knokke is de eerste buitenlandse vestiging van ‘La Perle des Dieux’ geopend, een Franse bedrijfje dat zich specialiseert in sardines in (luxe)blik.

La Perle des Dieux staat garant voor kwaliteit. “De visjes worden in kleine netten gevangen door de twee boten van het bedrijfje en met de hand verwerkt zoals vroeger, er komt helemaal geen machine aan te pas”, klinkt het. “De vangst van La Perle des Dieux kan echt gezien worden als respectvol voor het ecosysteem.” De sardines van het Franse bedrijf gaan eenmaal in blik tot 10 jaar mee. Sterker nog: doorheen de jaren worden de visjes lekkerder van smaak op voorwaarde dat het blikje om de zes maanden wordt gedraaid. Het meest opvallende aan de sardines is echter de verpakking, die jaarlijks worden ontworpen door twee kunstenaars. Delphine Cossais en Coralie Joulin illustreren op poëtische en subtiele wijze het leven van ‘Mademoiselle Perle’ en ‘Mademoiselle Lulu’ -de muzen van het bedrijf- een leuke en originele manier om de vrouwelijke kant van de sardine productie te onderlijnen. Vanaf nu zijn de luxeblikjes dus ook te koop in Knokke. De prijzen schommelen rond de 4-5 euro. Er zijn ook leuke ‘limited editions’ - zoals voor Vaderdag.