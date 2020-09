Ruben Vanraefelghem en Knokke vlot naar vierde ronde Beker van België: “Nooit in de problemen gekomen” Steve Dinneweth

15 september 2020

10u51 0 Knokke-Heist Royal Knokke Football Club had geen moeite met de Waalse derdeprovincialer Tilleur en boekte een ruime 0-6-overwinning in de derde ronde van de beker van België.

Het team van trainer Yves Van Borm klaarde de klus zondag al binnen het eerste luik van de eerste helft. Op een erbarmelijk veld opende Kocur de score voor de kustploeg, waarna hij zelf ook voor de 0-2 zorgde vanaf de stip. Luttele minuten later zette Lambo de 0-3 op het bord en was de wedstrijd eigenlijk al gespeeld tegen een onmachtig Tilleur. “We wisten dat het belangrijk was om snel te scoren, want tegen zo’n ploeg op zo’n veld moet je absoluut zien te vermijden dat je op achterstand komt te staan.”

“Het veld was een regelrechte ramp. Onbegrijpelijk zelfs als je weet dat we toch een tijdje stilgelegen hebben. Al bij al hebben we toch nog goed gevoetbald en zijn we nooit in de problemen gekomen”, vertelt de 27-jarige verdediger Ruben Vanraefelghem.

Na de rust vervolledigde Kocur zijn hattrick. Invallers Prez en Kyeremeh deden ook nog hun duit in het zakje. “We hebben het verstandig aangepakt en de score had gerust nog wat kunnen oplopen. Een zege met ruime cijfers en een clean sheet is natuurlijk ook bijzonder goed voor het vertrouwen.”

Laatste test

In de vierde ronde maakt Knokke de verplaatsing naar Crossing Schaerbeek A, de kampioen van vorig seizoen in eerste provinciale. “We verwachten een sterkere tegenstander en ongetwijfeld ook een beter veld. Zij hebben natuurlijk weer niks te verliezen, terwijl de uitschakeling voor ons een kleine ramp zou zijn, gezien onze ambities. Het is bovendien een laatste test voor de start van de competitie nadat we een ongewone en lange voorbereiding achter de rug hebben. De nieuwe spelers hebben zich goed ingepast en ik meen te mogen stellen dat we klaar zijn voor het grote werk. We willen dit seizoen een rol van betekenis spelen in eerste nationale. Een rustig seizoen is natuurlijk leuk, maar we mikken toch iets hoger. Het is wel jammer te moeten vaststellen dat we met Roeselare al een ploeg armer zijn in de reeks, een provinciegenoot nota bene.”