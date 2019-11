Ruben (38) was jarenlang vaste patissier van Sergio Herman, had drie winkels in Korea en opent nu eigen zaak in Knokke: “Niet de zoveelste bakkerij of tea-room” Mathias Mariën

25 november 2019

12u16 0 Knokke-Heist Met de opening van Marie-Rose Bakery Café is de Dumortierlaan in Knokke een trekpleister rijker. Zaakvoerder Ruben Smallegange was jarenlang patissier in de restaurants van sterrenchef Sergio Herman en mikt hoog. Hij wil dan ook niet de zoveelste bakkerij of tea-room zijn. “Bij ons geniet je zowel van een ontbijt, aperitief, lunch als taartjes. Het is moeilijk om er een etiket op te kleven”, glimlacht Ruben, die de zaak noemde naar zijn pasgeboren dochter.

A casual spot with an urban vibe for breakfast, lunch to apéro. Healthy, fresh-from-scratch & always a sweet sin. Ziedaar de beschrijving die Ruben (38) en zijn echtgenote Barbara de Meijer(37) zelf geven aan hun zaak. Het concept vind je dezer dagen al vaker terug in (buitenlandse) grootsteden, maar voor Knokke is Marie-Rose Bakery Café iets uniek. Aan ervaring alleszins geen gebrek bij patissier Ruben. Hij vertoefde meer dan tien jaar in Azië, opende drie macaronwinkels in Korea én was de laatste jaren patissier van Sergio Herman. In de meeste restaurants van de sterrenchef lagen de creaties van Ruben op het dessertbord. In zijn jonge jaren liep hij al stage bij Peter Goossens, die andere sterrenchef. “Uiteindelijk vond ik dat de tijd rijp was om een eigen zaak op te starten. Het geeft me net iets meer voldoening", verklaart Smallegange de keuze.

Kwaliteit voorop

De eerste reacties op Marie-Rose Bakery Café zijn unaniem lovend. Ruben en Barbara scoren niet alleen op culinair vlak, ook voor hun inrichting verdienen ze lof. Het interieur oogt gezellig en is tegelijk rustgevend. Dat de zaak is genoemd naar hun pasgeboren dochtertje, maakt het allemaal nog wat persoonlijker. Het knusse terras met windscherm maakt het plaatje compleet. “Daarvoor moeten we vooral de gemeente bedanken. Zij waren enorm meegaand en steunen ondernemers enorm hard”, zegt Ruben, terwijl hij ons rondleidt doorheen de zaak waar vroeger een traiteur was gevestigd. Wat meteen opvalt is dat alles ter plaatse en vers wordt bereid. Geen koffiekoek of taartje passeert zonder dat Ruben ze controleert. Dat de nadruk op kwaliteit ligt, hoeft niet te verbazen. Bedoeling is dat de klanten de hele dag door terecht kunnen in de zaak. Ontbijten, aperitieven, lunchen, een taartje eten ... Alles is er mogelijk tussen 8 en 18 uur.

Kaart uitbreiden

Staan onder andere op de kaart: verschillende ontbijtformules, Caesar salade, salade met quinoa, burger met guacamole, verschillende varianten op de Croque Monsieur, een pompoensoepje en ongeveer tien verschillende gebakjes. Quasi in alle gerechtjes is er een link met brood. “Bedoeling is dat we de kaart binnenkort nog uitbreiden. Denk bijvoorbeeld aan een Aziatische noedelsoep. Bij de opening kozen we voor een ietwat beperktere kaart om wat in het ritme te komen, zeg maar. We merken nu al dat ons concept een zeer divers publiek aantrekt. Voor het ontbijt en de lunch een iets jonger publiek en de oudere mensen genieten dan weer meer van onze taartjes en koffie", aldus Ruben en Barbara, die afkomstig zijn van Sluis. “Maar eigenlijk hebben we het beste van de twee werelden. We voelen ons dus niet specifiek meer Nederlander of Belg. Ons dochtertje is bijvoorbeeld in het ziekenhuis van Knokke geboren. In onze ogen is het dus zeker niet onlogisch om hier een eigen zaak te beginnen”, glimlacht Barbara. Voor de geïnteresseerden: voorlopig is Marie-Rose Bakery Café gesloten op woensdag en donderdag. In de vakanties zal de zaak wel elke dag geopend zijn.