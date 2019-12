Roompot bouwt 200 nieuwe vakantiewoningen net over de grens Mathias Mariën

19 december 2019

14u11 0 Knokke-Heist Roompot Vakanties plant meer dan 200 nieuwe vakantiewoningen in Breskens en Nieuwvliet te bouwen, net over de Belgische grens. De aantrekkelijke recreatiewoningen komen op de terreinen van bestaande campings die al deel uitmaken van de Roompot vakantieparken Beach Resort Nieuwvliet-Bad en Zeebad.

Roompot komt hiermee de stijgende vraag naar comfortabele, kwaliteitsvolle en duurzame vakantiewoningen van vakantiegangers uit Nederland, Duitsland en België tegemoet en zal via deze herontwikkeling de bestaande terreinen opwaarderen. Zeeland is een aantrekkelijke vakantiebestemming voor heel wat Nederlanders, Duitsers en Belgen die de provincie steeds meer opzoeken voor een leuk weekend of een mooie langdurige vakantie met het gezin aan de kust. De werken zouden in 2021 aanvatten.