Ronde Tafel Knokke schenkt aan het goede doel Bart Huysentruyt

30 juni 2019

10u11 0 Knokke-Heist Ronde Tafel Knokke heeft recent 12.500 euro gedoneerd aan verschillende goede doelen.

Zo kregen goede doelen als Cambodja Handproject, Daktari Project, VZW Heartsaver, Mama’s voor kinderen en het fonds Alexine Clarysse een cheque overhandigd door de voorzitter Pieter-Jan Vandekerckhove.

“Het is super dat we deze goede doelen een hart onder riem kunnen steken”, zegt Pieter-Jan. “Dit kunnen we doen door onze jaarlijkse fundraiser, namelijk onze gala-avond Casino Royale in het Casino van Knokke. Ook dit jaar organiseren we terug onze Casino Royale op zaterdag 19 oktober. Vorig jaar waren we uitverkocht met onze 500 gasten. Het belooft ook dit jaar terug een topavond te worden met een driegangen menu en vele liveshows.” Voor tickets of sponsoring kan men terecht op het e-mailadres rt92knokke@gmail.com.