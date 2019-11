Romain (86) en Françine (84) vieren briljanten huwelijksverjaardag Mathias Mariën

19 november 2019

11u44 0 Knokke-Heist Romain De Brabander en Francine van den Berg vierden hun briljanten huwelijksjubileum in ’t Choufke in de Kursaalstraat in Heist.

Romain en Francine stapten in november 1954 in het huwelijksbootje. Schepen Jan Morbee maakte namens het gemeentebestuur de felicitaties over. Het paar is lid van Heyst Leeft. Ze houden van wandelen en gaan graag eens een koffie of een aperitiefje drinken. Romain maakt ook af en toe eens een ritje met de fiets.

Levensloop van Romain

Romain is geboren in Harelbeke op 4 augustus 1933. Hij komt uit een gezin van 6 kinderen. Zijn vader was houthandelaar. Romain doorliep de lagere school in Harelbeke en volgde daarna les bij de Broeders Xaverianen in Heist. Hij werd vrijgesteld van legerdienst. Romain is na zijn schoolperiode beginnen werken bij firma’s die in verwarming deden. Hij an tot aan zijn pensioen.

Levensloop van Francine

Françine zag het levenslicht te Etterbeek op 4 februari 1935. Ze komt uit een gezin van 2 kinderen. Haar ouders baatten restaurant/pension ‘Louis-Louise’ uit op het Heldenplein. Na haar schoolperiode heeft Françine geholpen in de zaak van haar ouders. Dit deed ze nog enkel jaren door na haar huwelijk. Toen hun dochter geboren werd nam Francine de taak van huisvrouw op zich.

Het paar heeft 2 kinderen, 6 kleinkinderen en 7 achterkleinkinderen.