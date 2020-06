Roeselarenaar zet totem met 49 bronzen hoofden op de zeedijk van Duinbergen Mathias Mariën

18 juni 2020

17u09 0 Knokke-Heist Op de Zeedijk van Duinbergen bij Knokke-Heist is na drie dagen werk de totem met 49 bronzen hoofden volledig geïnstalleerd. Het werk van Thomas Lerooy uit Roeselare is 22 meter hoog en zo meteen een absolute blikvanger.

De eerste reacties van voorbijgangers zijn positief. Het werk valt dan ook al van ver op. ‘Tower’ is meteen de eerste permanente sculptuur van Lerooy in de openbare ruimte. Ze bestaat uit 49 bronzen bustes die alle recht naar de zee kijken. De gezichten werden zodanig gemanipuleerd - de neuzen, ogen, oren, kinnen en oren staan allemaal op eenzelfde verticale as - dat ze allemaal op elkaar lijken. Het brons kreeg een zwarte patine. Het zal mettertijd groener worden onder invloed van zon, regen, zeezout en de zeewind en zo volledig integreren met het groene plein waarop het kunstwerk staat geïnstalleerd. Het werk weegt in totaal zo’n 13 ton.