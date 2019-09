Rode Kruis organiseert nieuwe bloedinzamelingen in Knokke-Heist Mathias Mariën

20 september 2019

17u33 2 Knokke-Heist In augustus organiseerde het Rode Kruis Knokke-Heist een succesvolle zomerbloedinzameling op het Rubensplein. Op twee dagen tijd daagden meer dan 300 bloeddonoren op. “ En toch is dit nog niet voldoende als je weet dat slechts 3procent van de Belgische bevolking bloed geeft”, zegt het Rode Kruis.

Daarom wordt er dit najaar opnieuw een laatste reguliere bloedinzameling in Knokke-Heist georganiseerd. Op donderdag 24 oktober ben je van 16.30 tot 20 uur welkom in basisschool De Pluim in de Kragendijk 182. Op maandag 4 november van 16.30 tot 19.30 uur kun je terecht in de Rode Kruislokalen in het bedrijvenpark ’t Walletje 50/B in Westkapelle.

Een overzicht van alle bloedinzamelingen in Vlaanderen is te vinden op www.rodekruis.be