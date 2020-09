Rode Kruis Knokke-Heist vraagt inwoners kustgemeente om financiële hulp na mislukte stickerverkoop Mathias Mariën

12 september 2020

08u06 0 Knokke-Heist Het Rode Kruis Knokke-Heist gaat via een campagne op zoek naar extra financiële steun bij de inwoners van de kustgemeente. Door de coronacrisis viel de stickerverkoop grotendeels in het water. Waar dat vorig jaar nog 50.000 euro opbracht, was dat dit jaar amper 7.000 euro. “Elke ingezamelde euro gaat rechtstreeks naar onze organisatie", zegt woordvoerder Peter Warlop.

De afdeling hoopt voor deze campagne te kunnen rekenen op de steun van alle inwoners in onze gemeente. Concreet bezorgen de vrijwilligers nog tot 5 oktober een brief met een overschrijvingsformulier in de brievenbussen van 20.000 inwoners waarin hen gevraagd wordt de afdeling financieel te steunen. “Zo kan een deel van de verloren inkomsten goedgemaakt worden en kan de afdeling ook in de toekomst blijven helpen in de buurt. Het was voor het eerst in bijna 60 jaar dat de lokale Rode Kruisvrijwilligers geen stickers konden verkopen omwille van de toen geldende coronamaatregelen”, zegt Warlop. “Jaarlijks zetten onze vrijwilligers zich in voor onder andere de hulpverlening op evenementen, de organisatie van negen bloedinzamelingen in Knokke en Westkapelle, het organiseren van gratis EHBO cursussen voor de bevolking, uitlenen van boeken en onderhouden van sociale contacten in woonzorgcentra, uitlenen van rolstoelen en krukken en ga zo maar door. Om dit allemaal te kunnen verwezenlijken is er nu eenmaal geld nodig. Door deze activiteiten te organiseren vloeit elke euro die geschonken wordt onrechtstreeks terugvloeit naar de bevolking van Knokke-Heist.”

Wie een gift wil doen, kan dat op het rekeningnummer BE57 0018 8597 4535 van Rode Kruis Knokke-Heist.