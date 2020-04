Rode Kruis Knokke-Heist verdeelt 10.000 gratis stickers en roept op gift te doneren Mathias Mariën

29 april 2020

08u00 2 Knokke-Heist Voor het eerst in bijna 60 jaar kunnen er geen stickers van het Rode Kruis verkocht worden aan de kruispunten. Net voor de uitbraak van het coronavirus was nochtans gestart met de uitrol van z’n stickeractie 2020. 770.000 stickers met Suske en Wiske in de hoofdrol waren reeds gedrukt. Daarom worden ze gratis verdeeld over Vlaanderen. Bij de sticker zal een brief zitten waarin de organisatie vraagt om een gift te doen voor het Rode Kruis Knokke-Heist.

Dit jaar valt de Rode Kruis Sticker gratis in de brievenbus van 10.000 bewoners binnen de gemeente Knokke-Heist. “Toen duidelijk werd dat de stickeractie niet op de traditionele manier, namelijk verkoop op kruispunten en warenhuizen, kon doorgaan moesten de plannen herzien worden. De stickers vernietigen was geen optie, en zo is de communicatiedienst van Rode Kruis Kruis Vlaanderen op het idee gekomen om de stickers te laten verdelen samen met een oproepingsbrief om een gifte te doen”, aldus Peter Warlop van Rode Kruis Knokke-Heist. Dit zal gebeuren tussen 28 april en 12 mei. “Aangezien er meer dan 10.000 inwoners zijn in Knokke Heist zullen velen tot onze spijt geen sticker in de bus vinden. Aan die inwoners willen we via alle media een warme oproep doen om online een sticker te kopen ten voordele van Rode Kruis Knokke-Heist”, zegt Warlop. Dit kan via deze link: https://www.rodekruis.be/sticker/

De opbrengst van onze stickeractie komt altijd onrechtstreeks terug naar de bevolking door het aankopen van lesmateriaal voor onze EHBO cursussen, verzorgingsmateriaal en werkmateriaal voor preventieve diensten, het organiseren van bloedinzamelingen ...