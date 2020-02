Rode Kruis Knokke-Heist huldigt vrijwilligers en lanceert #onsdorpgeeft: “Amper 2,57 procent van onze inwoners geeft bloed” Mathias Mariën

10 februari 2020

06u43 0 Knokke-Heist Het Rode Kruis Knokke-Heist organiseert elk jaar zijn nieuwjaarsreceptie. Ook dit jaar werden verdienstelijke vrijwilligers, cursisten en bloedgevers gehuldigd. Tegelijk lanceerden ze een nieuwe campagne om de inwoners van de kustgemeente warm te maken bloed te geven. Uit statistieken blijkt namelijk dat Knokke-Heist onder het gemiddelde blijft.

In een toespraak werd, naast een bedankingswoordje, het belang van bloedgeven extra in de verf gezet. Elk jaar organiseert Rode Kruis Knokke-Heist 9 bloedinzamelingen in Knokke en Westkapelle. De eerstvolgende bloedinzameling is op 17 februari van 16.30 tot 19.30 uur in de lokalen van het Rode Kruis Knokke-Heist – ‘t Walletje 50b (Industriezone ‘t Walletje).

Rode Kruis Vlaanderen lanceerde onlangs de campagne #onsdorpgeeft. Uit de statistieken die bij deze campagne werden bekend gemaakt, blijkt dat slechts 2.57% van de bevolking van Knokke-Heist bloed geeft, dit is onder het huidige Vlaamse gemiddelde van 3%. “We doen ons uiterste best om het aantal bloedgevers op te krikken door op allerlei manieren onze bloedinzamelingen te promoten, met als doel het huidige gemiddelde te halen”, vertelt communicatieverantwoordelijke Peter Warlop. “Maar daar hebben we in eerste plaats de hulp van de bevolking voor nodig. We willen ook naar jongeren in de gemeente, met de toekomst in het vooruitzicht, een warme oproep doen om bloed te komen geven”.