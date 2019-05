Robert en Germaine vieren 50ste huwelijksverjaardag Mathias Mariën

27 mei 2019

10u15 0 Knokke-Heist Robert Deschacht (78) en Germaine Desnyder (71) vierden hun gouden huwelijksjubileum bij hen thuis in de Knokkestraat. Schepenen Piet De Groote en Kris Demeyere brachten namens het gemeentebestuur de felicitaties over.

Het koppel stapte in mei 1969 in het huwelijksbootje in Heist. Robert komt uit een gezin van 9 kinderen. Zijn vader was vissorteerder. Het gezin woonde in Heist. Robert bracht er zijn jeugd door en liep school in de gemeente- en visserijschool. Germaine komt uit een gezin van 8 kinderen. Het paar heeft een zoon en twee kleinkinderen.