Rij-instructeur uit Knokke plots met de noorderzon verdwenen nadat klanten lessen betalen, politie onderzoekt de zaak Mathias Mariën

23 september 2019

14u33 0 Knokke-Heist De politie van Knokke-Heist is een onderzoek gestart naar mogelijke oplichting door een rij-instructeur. De Nederlander is volgens verschillende gedupeerden spoorloos verdwenen nadat ze eerst de betalingen deden. “We roepen eventuele andere slachtoffers op om aangifte te doen”, laat de politie weten. Ondertussen laat de man wel weten dat het om een misverstand gaat.

“Momenteel kunnen we uw oproep niet beantwoorden”: dat krijgen de mensen die de Nederlandse instructeur van rijschool Verona in Knokke-Heist proberen bereiken al enkele dagen te horen. Verschillende gedupeerden probeerden al persoonlijk verhaal te halen bij de rijschool langs Bakboord in de nieuwe wijk Heulebrug, maar daar bleven ze voor een gesloten deur staan. Daarop stapte ondertussen al minstens één slachtoffer naar de politie. Aanvankelijk zouden er nog mensen dat voorbeeld volgen, maar nadat de zaak ophef veroorzaakte op sociale media, besloot de zaakvoerder plots om toch teken van leven te geven. Hij belde enkele mensen op die al betaald hadden met de uitleg dat het om een misverstand gaat. “Ik zal iedereen die niet kan wachten tot de lessen opnieuw doorgaan terugbetalen”, laat de zaakvoerder via een reactie op … sociale media verstaan. Mogelijk zit hij in het buitenland, maar daarop kan momenteel niemand een antwoord geven. Het is nu afwachten of de man effectief zijn belofte nakomt. De politie onderzoekt de zaak alvast.