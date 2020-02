Reuzen Pier en Wanne krijgen permanente plek in de vitrine van Sincfalamuseum Mathias Mariën

14 februari 2020

09u52 0 Knokke-Heist De imposante gerestaureerde reuzen Pier en Wanne pronken voortaan permanent in de grote vitrine van de nieuwe vleugel van het Museum Sincfala in Knokke-Heist.

Het gaat om de originele structuren van 4,75 meter hoog die in 2017 getooid werden met nieuwe kledij, gecreëerd door naaisters van Volkskunstgroep De Sloepe, heemkring Heyst Leeft en carnavalvereniging De Smoeltrekkers. De koppen in hars werden geboetseerd door de Franse reuzenbouwer Julien Barthelemy. De kunstenaar liet zich voor reuzin Wanne inspireren op het gezicht van Lea Bailyu-Boereboom. De kop van reus Pier is gebaseerd op de karaktertronie van Leopold Vlietinck, alias Roape.

Pier Junior en Wanne Junior in de carnavalstoet

Omdat deze reuzen door hun hoogte en groter gewicht moeilijker hanteerbaar zijn om telkens op- en afgebouwd te worden om buiten te komen voor activiteiten, ontwierp Julien Barthelemy in opdracht van het gemeentebestuur twee identieke all weatherversies. Die zijn een stukje kleiner (3,7 meter) en werden zodanig opgebouwd dat ze makkelijk ingezet kunnen worden tijdens evenementen. Pier Junior en Wanne Junior worden in de carnavalstoet geëscorteerd door oud-prins Carnaval Tom Gevaert en zijn aanhangers.

Historiek

In 1938 zag Pier als eerste Heistse reus het levenslicht naar aanleiding van de eerste Vissersfeesten in Heist. Dit was meteen de aanleiding voor de oprichting van de folkloregroep De Heistse Klakkertjes. Pier kreeg dan ook dezelfde kledij als de mannelijke leden van de folkloregroep: een baardige kop met daarop een zuidwester en een rode schabbe (een kiel) en blauwe rok (omdat een broek te moeilijk was om te maken voor de reus). Korte tijd nadien kreeg Pier het gezelschap van zijn vissersvrouw Wanne. De namen zijn nogal evident want Johanna (in de volksmond Wanne) en Petrus of Pieter (in de volksmond Pier) waren zeer gebruikelijke namen in die tijd. De reuzen waren aanwezig op allerhande feesten en plechtigheden. Door de invoering van de folkloremarkt, kwamen ze in de zomer elke donderdag naar buiten om de wacht te houden op De Bolle. De voorbije jaren was dit echter niet meer zo omdat hun kledij en de hoofden niet meer toonbaar waren. Daar is nu dus opnieuw verandering in gekomen.