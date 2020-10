Reusachtig kunstwerk Wietse siert muur aan tijdelijke parking Mathias Mariën

13 oktober 2020

12u49 1 Knokke-Heist Omdat de huidige parking in de Knokkestraat binnenkort wordt ingericht als werfzone voor de bouw van het Heldentorencomplex, is in de groenzone tussen de Elizabetlaan en Knokkestraat een tijdelijke parkeerzone gecreëerd. Om de grijze betonnen keermuren wat levendiger te maken heeft het gemeentebestuur besloten om deze op te fleuren met urban art. Bruggeling Wietse Hindryckx zorgde voor het ontwerpt en de uitvoering.

Wietse is een 28-jarige Brugse creatieveling met een zeer typerende stijl. Zijn werken zijn te bewonderen op verschillende locaties in de wereld. In Heist creëerde hij een 80 meter lang landschap als compensatie voor het stukje natuur dat moest wijken voor asfalt en beton. Het panoramisch tafereel deint harmonieus uit van kust- tot bosgebied. Verschillende dieren voelen zich thuis in deze artistieke biotoop, zoals een mol of konijn maar vooral bijen en hommels. Wietse haalde zijn inspiratie uit de natuur en geschiedenis. De rode klaprozen vormen een herinnering aan de helden van de Eerste Wereldoorlog. De vissen verwijzen naar de zeevisserij en de plaatselijke folklore van Heist. De bijen refereren naar het Knokke-Heistse bijenproject dat het levensnoodzakelijke belang van deze bestuivers centraal stelt. Het resultaat wordt door de buurtbewoners alvast gesmaakt.

Als de bouwwerkzaamheden tegen 2023 voorbij zijn, wordt het artificiële landschap weer omgevormd tot een natuurlijke parkoase als onderdeel van de heraanleg van de doortocht Heist.