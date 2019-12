Restaurant La Sapinière in het nieuw: “Willen in de toekomst zeven dagen op zeven openen” Bart Huysentruyt

19 december 2019

14u56 0 Knokke-Heist Het gekende restaurant La Sapinière op het Oosthoekplein in Knokke-Heist steekt in een nieuw jasje. De nieuwe eigenaars gingen er met de grove borstel door, tot het bestek toe.

Op 1 maart van dit jaar is La Sapinière overgenomen. De zaak wordt nu geleid door manager Nicolas Decru. “We brengen nieuw leven in de tent", zegt hij. “Binnen is echt alles van top tot teen vernieuwd: alle muren kregen een laagje verf, het interieur is nieuw en zelfs het bestek is niet meer hetzelfde als voorheen. Op het terras vooraan is er voortaan meer plaats en ook het achterterras is aangepakt. Dat is, dankzij een luifel, winterproof en zal ook tijdens de zomer een publiekstrekker zijn.” Alsof dat nog niet voldoende was, trok La Sapinière ook een nieuwe kok aan. Het gaat om een Spaanse chef, die zijn strepen eerder verdiende in Spaanse sterrenzaken. Zo komt er meer aandacht voor Zuid-Europese gerechten op de kaart. “Verder hebben we niks aan het concept van La Sapinière veranderd", zegt Decru. “Op zaterdag kan je hier nog altijd komen dineren en nadien dansen. We trommelen dan een deejay op. Tijdens de zomer is dat op vrijdag, zaterdag én zondag.” Op termijn willen de nieuwe eigenaars zelfs zeven dagen op zeven geopend zijn. “We willen in de regio bekend staan omwille van onze ruime openingsuren. Dat willen we in 2020 realiseren.”

Voorlopig zijn de sluitingsdagen nog maandag en dinsdag. Van woensdag tot en met zondag kan je er terecht voor lunch en diner.