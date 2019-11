Red de-rug actie op het Sint-Bernardus instituut Knokke-Heist Mathias Mariën

08 november 2019

13u38 0 Knokke-Heist Vrijdag vond de Red de rug-actie in het Sint-Bernardusinstituut in Knokke-Heist plaats.

Met deze actie besteedt de school extra aandacht aan het gewicht van de schooltas. Tijdens deze verrassingsactie worden de leerlingen en hun schooltas gewogen. Dit gebeurt in samenwerking met de ouderraad. Van bij de start van het schooljaar besteedt het Sint-Bernardusinstituut aandacht aan die overvolle schooltas via een demonstratie, een begeleidend kaartje, extra tijd tijdens de Leren leren-lessen ... “Het is en blijft belangrijk dat de 10 procent van het lichaamsgewicht niet overschreden wordt", zegt de directie. “Hiervan worden de ouders op de hoogte gesteld via een brief en de leerlingen krijgen een bijhorende flyer met enkele duidelijke tips.”