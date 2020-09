Rechercheur Luc (60) gaat na 42 jaar dienst met pensioen: “Ik begon in de peuterklas te puzzelen, en deed dat tot nu” Mathias Mariën

07 september 2020

17u14 0 Knokke-Heist Rechercheur Luc Verstraete (60) gaat na 42 jaar dienst met pensioen. Hij stond mee aan de wieg van de dienst lokale recherche bij lokale politiezone Damme/Knokke-Heist.

Luc werkte enkele jaren bij de mobiele eenheid in Gent. Maar hij deed ook bewakingsopdrachten tijdens correctionele en assisenprocessen. In 1992 belandde hij uiteindelijk in Knokke. Na enkele jaren leidde hij de lokale onderzoekscel. “De focus lag op autocriminaliteit. Uiteindelijk ging ik een ploeg vormen met twee collega’s van de gemeentepolitie. Dat werd meteen een sterk team waar ik nog steeds trots op ben.”

Zijn voorkeur ging al die jaren uit naar dossiers rond diefstallen. “Je start met niets en je puzzelt tot je de oplossing vindt. Ik zei altijd tegen de collega’s: ‘Ik begon in de peuterklas met puzzelen en doe dit nog steeds. Enkel de puzzelstukjes zijn doorheen de jaren veranderd’.” (lacht)

Elke rechercheur komt het weleens tegen: tunnelvisie. De verdachte is niet altijd de dader Luc Verstraete

De rechercheur op rust wil zich vanaf nu op zijn hobby - postzegels verzamelen - toeleggen. En met de tweeling van zijn zoon spelen. “Ik heb deze job met hart en ziel gedaan, maar het is nu tijd voor een nieuwe generatie. Het is belangrijk dat jongere collega’s ook kunnen doorgroeien”, zegt hij. “En als ik hen één goeie raad mag geven: houd je vizier open. Ik dacht dat het mij nooit zou overkomen, dat ik in een tunnelvisie terecht zou komen. Maar elke rechercheur komt het weleens tegen. De verdachte is niet altijd de dader.”