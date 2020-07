Randparking voor 250 wagens ingericht langs Knokkestraat Mathias Mariën

03 juli 2020

09u59 0 Knokke-Heist Het gemeentebestuur van Knokke-Heist heeft een extra randparking voor 250 wagens ingericht in de weide tussen de Knokkestraat en het sportcomplex Sportoase in Duinenwater. Voornaamste reden is de shoppingweek die de kustgemeente vanaf 4 juli organiseert.

Op het terrein zijn stalen platen gelegd en belijning aangebracht zodat je ook bij regenweer de parking vlot op- en af kan rijden. Een elektrische citymobiel voert je dan gratis naar de ‘gouden shoppingdriehoek’ van Lippens-, Dumortier- en Kustlaan. Je kunt afstappen aan een 10-tal verschillende haltes. De shuttledienst wordt verzekerd van 11 tot 20 uur.

Parking Heistlaan

Ook in Heist is sinds geruime tijd bijkomende parkeerruimte gecreëerd op de voormalige gemeentelijke bergplaats in de Heistlaan tussen het Stationsplein en Markstraat. “Hoewel deze parking vlakbij het station en relatief dicht bij het strand en het centrum van Heist gelegen is, wordt deze parkeerruimte nog altijd sterk onderbenut”, zegt het gemeentebestuur.

Zowel de parking in de Knokkestraat als in de Heistlaan zijn betalend. Het tarief van de groene zone is van kracht. Voor een hele dag betaal je 10 euro.