Randparking aan Nieuwstraat sluit na dit weekend Mathias Mariën

27 augustus 2020

08u26 0 Knokke-Heist Dit weekend kunnen bezoekers van Knokke-Heist een laatste keer profiteren van randparking Knokke Hippique.

De extra parking langs de Nieuwstraat blijft nog open tot en met zondag 30 augustus, dus dit weekend. Om de drukte deze zomer op te vangen, werd op de site waar normaal Knokke Hippique doorgaat een randparking voor 1.800 wagens ingericht. Wie dat wenst, kan nog steeds een gratis shuttle nemen vanaf Duinenwater. Daarvoor moet je eerst even wandelen door de zonnebloemvelden aan de Zes Bochten.

OPC staat nog steeds in voor de uitbating van de gratis parking. Via een mobiele camera en regelmatige patrouilles houdt ook de politie een oogje in het zeil.