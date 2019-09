Quentin De Vos uit Knokke wint Ironman van Maryland en kwalificeert zich voor ‘WK voor triatleten’ Mathias Mariën

30 september 2019

07u05 0 Knokke-Heist Straffe prestatie van Quentin De Vos uit Knokke-Heist: hij won afgelopen weekend de Ironman in het Amerikaanse Maryland en kwalificeerde zich daarmee voor het officieuze wereldkampioenschap triatlon in Hawaï.

Quentin legde de Ironman af in een tijd van 8 uur 46 minuten en 35 seconden. Een fenomenale prestatie waarmee hij ruim 25 minuten beter deed dan zijn vorige recordtijd. Het was pas zijn derde deelname aan een Ironman. De Knokke-Heistenaar is lid van de lokale wielerclub De Kletse Kieten en mag zich dankzij zijn overwinning in Maryland opmaken voor de Ironman in Hawaï - het allerhoogste toneel voor een triatleet.