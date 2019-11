Psychiaters in zaak vermoorde Sofie Muylle hebben verslag klaar, maar verdediging wil tegenexpertise Mathias Mariën

05 november 2019

14u45 2 Knokke-Heist Alexandru C. (24), de hoofdverdachte in de zaak van de vermoorde Sofie Muylle uit Roeselare, blijft twee maanden langer aangehouden. Dat heeft de Brugse raadkamer beslist. Het onderzoek is nu zo goed als afgerond, al is de verdediging niet volledig akkoord met het verslag van de psychiaters. Ze wil zelf een deskundige een tegenexpertise laten uitvoeren.

Het lichaam van Sofie Muylle werd op 22 januari 2017 aangetroffen op het strand van Knokke. Zeven maanden later werd de Roemeense hoofdverdachte, ook gekend als ‘de man met de blauwe jas’, aangehouden voor moord.

Alexandru C. bekende dat hij Muylle de nacht van de feiten ontmoette op het strand én misbruikte. Hij ontkent evenwel met klem dat hij het meisje ook om het leven bracht. Om de doodsoorzaak van de Roeselaarse te onderzoeken, stelde de onderzoeksrechter een college van tien deskundigen aan. Over de inhoud van hun verslag liggen de meningen uiteen. Volgens de verdediging toont het aan dat hun cliënt de jonge vrouw niet vermoordde. Het parket is de andere mening toegedaan. Vorige zomer hield de onderzoeksrechter C. bijkomend aan voor de tenlasteleggingen van verkrachting, foltering en aanranding met de dood tot gevolg. Mocht een hof van assisen C. vrijspreken voor moord, riskeert hij voor de andere kwalificaties nog tot dertig jaar opsluiting.

Verslag psychiaters

Het onderzoek is nu zo goed als af. Ook het langverwachte verslag van de door het gerecht aangestelde psychiaters zijn bij het dossier gevoegd. Al gaat de verdediging niet helemaal akkoord met de inhoud daarvan en gaan ze zelf een deskundige aanstellen om een tegenexpertise uit te voeren. De Roemeen blijft hoe dan ook tot minstens begin volgend jaar in de cel.