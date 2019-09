Protestactie geslaagd, want slechte sfeer op strand van Knokke bij gebrek aan muziek: “We geven strijd niet op” Mathias Mariën

16 september 2019

15u29 4 Knokke-Heist Het stil protest van de Knokse strandbarhouders was een succes. Zondag lieten ze allemaal geen muziek afspelen om te tonen welke gevolgen de beslissing van het gemeentebestuur heeft. “De sfeer was slecht, mensen begonnen soms zélf te zingen. Neen, we geven zeker niet op en blijven zoeken naar een oplossing", zegt Daniel D’hooghe, voorzitter van de strandbarhouders.

Een zeebries, wat geroezemoes en sporadisch een bulderlach: meer viel er zondag niet te horen op de strandbars in Knokke-Heist. De twintig badkarhouders besloten gezamenlijk de hele dag géén muziek te spelen bij wijze van protest. Vanaf 2020 mag er namelijk geen enkele vorm van muziek meer gespeeld worden op het strand. Het gevolg van de ‘partycultuur’ die volgens het gemeentebestuur op bepaalde plaatsen was ontstaan. “De actie was een succes, aangezien er van sfeer eigenlijk weinig sprake was. Sommigen spraken zelfs van een begrafenisstemming. Achtergrondmuziek bepaalt nu eenmaal mee de setting en sfeer”, zegt Daniel D’hooghe.

Nieuwe vergadering

De strandbarhouders zijn niet van plan de beslissing zomaar te aanvaarden en plannen donderdag een nieuwe vergadering. Het opzet: een oplossing uitwerken waarmee de gemeente akkoord kan gaan. “En uiteraard is het de bedoeling om te vermijden dat er nog plaatsen zouden zijn waar de regels worden overtreden. Maar we blijven zoeken naar een oplossing en willen de beslissing teruggedraaid zijn.” Klanten van de beachbars betreurden zondag alvast dat er geen muziek speelde. “Het moet er niet óver zijn, maar een beetje muziek is altijd fijn”, klonk het vaak. Al zijn er evengoed strandgangers die blij zijn met de beslissing en genoten van de stilte. Extra pijnpunt voor de strandbarhouders is dat ze vanaf volgende zomer zélf moeten toekijken dat hun cliënteel geen kleine muziekinstallaties meeneemt en laat afspelen. Ook dat is namelijk verboden. Ze vrezen zo hele dag voor politie te moeten spelen.