Prins Karellaan afgesloten door rioolbreuk

29 juli 2020

Naar aanleiding van een rioolbreuk In de Prins Karellaan ter hoogte van de huisnummers 6 tot 8 is een aannemer in opdracht van het Autonoom Gemeentebedrijf voor Stadsontwikkeling (AGSO) gestart met dringende wegwerkzaamheden in de rijbaan.

De rijbaan is daarom plaatselijk afgesloten voor doorgaand verkeer. Er is enkel nog plaatselijk verkeer in de Prins Karellaan toegelaten. Het doorgaand verkeer wordt omgeleid via de Zoutelaan en de Sparrendreef. De termijn van deze werkzaamheden hangt af van de ernst van de breuk maar zal vermoedelijk nog duren tot vrijdag.