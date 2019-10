Politiezone lanceert emoji ‘Bandiefje’ in strijd tegen woninginbraken Mathias Mariën

15 oktober 2019

11u30 0 Knokke-Heist De lokale politie, gemeente Knokke-Heist en stad Damme lanceren een gloednieuwe campagne om inwoners te sensibiliseren over woninginbraken. “Veel mensen weten niet dat ze het risico op een inbraak verkleinen als ze zelf iets minder nonchalant zijn”, zegt woordvoerster Isolde Van Eenooghe. Daarom koos de politie voor de naam ‘Giv nonchalance gin kanse’. Dé vuistregels: let op met wat je deelt op sociale media, sluit de deur goed af en hang geen briefje voor de pakketbezorger.

Op 18 oktober is het de jaarlijkse dag tegen inbraken. Met die dag en het korten van de dagen in het achterhoofd, lanceert de politiezone Damme/Knokke-Heist de nieuwe campagne ‘Giv nonchalance gin kanse’. De West-Vlaamse cartoonist SeZart gaf de campagne een humoristische toets met zijn ontwerp van de unieke emoji Bandiefje. Vorige week lanceerde het politieteam al een eerste teaser op hun Facebook- en Twitterpagina om de campagne aan te kondigen. De politie deed hierbij een oproep naar alle inwoners om een naam te bedenken voor de emoji. Uit de 25 inzendingen sprong de luchtige naam Bandiefje eruit. Dat de campagne geen overbodige luxe is, bewijst de jaarlijkse wederkerende stijging van het aantal woninginbraken in het najaar.

Extra toezicht en advies

De lokale politie voorziet tijdens de donkere maanden extra patrouilles in inbraakgevoelige wijken. “Ons team is opnieuw goed zichtbaar aanwezig in het straatbeeld om inbrekers te ontmoedigen en onderscheppen”, zegt woordvoerder Isolde Van Eenooghe. Op de nationale actiedag ‘1 dag niet’ gaan ook de diefstalpreventieadviseurs op pad. “Samen met de wijkinspecteur bezoeken ze verschillende wijken. Ze geven inbraakpreventietips en onderwerpen de woningen aan een snelle controle.” Voor gratis en vrijblijvend advies van een diefstalpreventieadviseur kan je steeds contact opnemen via PZ.DKH.HHOO@police.belgium.eu of preventie@knokke-heist.be. Ben je het slachtoffer van een inbraak(poging)? Of ben je getuige van een verdachte situatie? Contacteer onmiddellijk de lokale politie op het noodnummer 101 of 050 619 619 (7 dagen per week en 24 uur per dag bereikbaar).​

Lokale campagne

Vijf minuten. Meer tijd neemt een inbreker niet om in een woning in te breken. Lukt dit niet, dan gaat hij er snel vandoor. De lokale campagne ‘Giv nonchalance gin kanse’ zet drie eenvoudige tips centraal die het werk van een inbreker moeilijk maken:

* let op met wat je deelt

Een foto delen van je vakantiebestemming, inchecken op een evenement of tonen dat je sportief bent door je looproute te delen. Het lijkt onschuldig, maar dat is het niet. Ook inbrekers kijken mee op sociale media. Deel je uitstapjes en vakantiekiekjes na je reis of enkel met je vrienden. Niet met de vrienden van je vrienden. Zet ook je locatiegegevens uit. Zo weet een inbreker niet hoe lang je van huis weg bent.

* sluit de deur

Snel even boodschappen doen, de kinderen ophalen of de hond uitlaten. Op die momenten trek je de deur wel eens gewoon achter je dicht. Het lijkt onschuldig, maar dat is het niet. Met een simpel stukje plastic raakt een inbreker in een mum van tijd binnen. Het dichttrekken van de voordeur verhoogt niet enkel de kans op een inbraak, maar ook de kans dat je jezelf buitensluit.

* hang geen briefje aan de deur

Het pakketje waar je al zo lang op wacht komt vandaag toe, maar je bent niet thuis. Vlug een briefje hangen voor de bezorger. De buren nemen het wel in ontvangst. Het lijkt onschuldig, maar dat is het niet. Zo weet ook de inbreker dat je er niet bent, en kan hij zorgeloos zijn slag slaan. Laat het pakket bezorgen bij een afhaalpunt in de buurt of geef aan wanneer je aanwezig bent zodat je het zelf in ontvangst kan nemen.