Politiezone Damme/Knokke-Heist investeert in nieuwe sectiewagen Mathias Mariën

30 januari 2020

11u19 0 Knokke-Heist De lokale politie Damme/Knokke-Heist pakt uit met een splinternieuwe IVECO-sectiewagen. De wagen is ruim genoeg voor het transport van een volledige sectie.

Een sectie bestaat uit negen personen, waaronder een sectiechef, een chauffeur en zeven sectieleden. In de wagen is ook voldoende opbergruimte voor het beschermingsmateriaal, zoals de Robocop-uitrustingen, schilden en matrakken. Bij de aankoop had het politieteam veel aandacht voor het comfort en de veiligheid van de sectieleden. De sectiewagen wordt vooral ingezet tijdens ordediensten, manifestaties, grootschalige acties en evenementen. De sectiewagen is goed voor een investering van 112.530 euro.