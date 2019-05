Politierechter beveelt bijkomend onderzoek naar ongeval waarbij ex-politieman zwaargewond raakte Siebe De Voogt

21 mei 2019

15u11 0 Knokke-Heist Een Franse bestuurder moet zich in de Brugse politierechtbank verantwoorden voor een ongeval langs de Natiënlaan in Knokke-Heist, waarbij een ex-politieman vorig jaar zware verwondingen opliep. De zaak werd dinsdagmorgen uitgesteld voor bijkomend onderzoek.

De voormalige rijkswachter uit Knokke-Heist reed op 29 augustus vorig jaar met zijn bromfiets op het fietspad langs de Natiënlaan. Een Franse bestuurder wilde de parking van het Esso-tankstation opdraaien, maar merkte de bromfietser niet op. De man ging aan het slippen en kwam even verder zwaar ten val. Hij werd met zware verwondingen overgebracht naar het AZ Zeno en liep onder meer een kuitbeenbreuk op. De Fransman bleek na het ongeval 0,58 promille alcohol in z’n bloed te hebben en moest zich dinsdagmorgen voor de Brugse politierechtbank verantwoorden. Hoewel het slachtoffer volgens het parket op een dubbelrichtingsfietspad reed, betwist de verdediging dat. “Pas één kilometer verder mag men in twee richtingen op het fietspad rijden, maar niet op de plaats van het ongeval”, pleitte meester Tobias Valcke. Ook de politierechter had z’n twijfels over de verkeerssituatie ter plaatse en stelde de zaak voor bijkomend onderzoek uit naar 25 juni.