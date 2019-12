Politiehonden in Damme/Knokke-Heist krijgen eigen aangepaste dienstwagens: “Ze zijn een vaste waarde geworden in het straatbeeld” Mathias Mariën

02 december 2019

14u58 0 Knokke-Heist De lokale politie Damme/Knokke-Heist pakt uit met drie splinternieuwe Volvo’s voor de hondenpolitie. Bij de aankoop had het politieteam veel aandacht voor het comfort en de veiligheid van de hondengeleiders en hun trouwe viervoeters. “De honden zijn een vaste waarde geworden in het straatbeeld en bieden een ongelofelijke meerwaarde”, zegt woordvoerder Isolde Van Eenooghe.

De politiezone zette hoog in op comfort bij de aankoop. “De wagens zijn uitgerust met extra airconditionings om de honden tijdens warme dagen de nodige verkoeling te bieden”, zegt Van Eenooghe. “De hondenkennels zijn bovendien op maat gemaakt en voorzien van noodluiken. Zo kunnen de viervoeters de hondengeleiders op elk moment bijstaan. De hondengeleiders kunnen via een van de noodluiken de honden ook in de wagen bij zich nemen.”

De Volvo’s zijn de eerste wagens van het politieteam met een extra witte ledbar vooraan in de bumper. Zo zijn de politiewagens goed zichtbaar voor de andere weggebruikers tijdens het prioritair rijden. Ook in de koffers is ledverlichting voorzien om de zichtbaarheid van de wagens te vergroten bij een openstaande koffer.

Vertrouwd beeld

De hondenpolitie is al tientallen jaren een vaste waarde in het straatbeeld van Damme en Knokke-Heist. Het team bestaat momenteel uit drie hondengeleiders en acht honden. Hondengeleider Henk Defoort (49) werkt samen met patrouillehond Oscar (8). Hij leidt ook puppy Ward op tot patrouillehond en Marly (4) tot drughond. Dual purpose-hond Aslan (8) maakt deel uit van het team van hondengeleidster Gülser Koca (40). Ze leidt ook de jonge Toros (1) op tot patrouillehond en Knut (2) tot drugshond. Patrouillehond Drago (5) is de trouwe viervoeter van hondengeleider Bjorn De Waele (41). Hij leidt ook de jonge Blue (1) op tot drugshond.

Meerwaarde

Binnen het politieteam benadrukken ze het belang van de honden. Een voorbeeld: in 2017 kon politiehond Oscar na een ramkraak in de Kustlaan nog een verdachte opsporen en aantreffen in de struiken. Aslan is dan weer een onmisbare schakel bij drugszaken. “Maar door de patrouilles zorgen ze ook voor een verhoogde politionele zichtbaarheid, aanspreekbaarheid en waakzaamheid”, duidt Isolde Van Eenooghe. “Bovendien hebben ze extra oog voor verschillende vormen van overlast, hun aanwezigheid werkt vaak ook preventief en ontradend. Daarnaast bieden de honden ondersteuning aan onze politiemensen bij acties, huiszoekingen, evenementen en moeilijke interventies zoals vechtpartijen.” De komende jaren zal de politiezone dus blijven investeren in de honden.