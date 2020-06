Politie zoekt slachtoffers van diefstal na aantreffen van meer dan honderd vermoedelijk gestolen spullen Bart Boterman

16 juni 2020

16u25 0 Knokke-Heist De lokale politie Damme/Knokke-Heist is op zoek naar de rechtmatige eigenaars van gestolen goederen. Eind april werd namelijk een 41-jarige man opgepakt voor een diefstal uit een garagebox in Knokke-Heist.

“Het politieteam kwam de verdachte snel op het spoor na een melding van een alerte buurtbewoner. Bij enkele huiszoekingen troffen de speurders meer dan honderd vermoedelijk gestolen goederen aan. Het gaat onder meer over juwelen, kledij, kunstvoorwerpen en alcoholische dranken”, zegt woordvoerster Isolde Van Eenooghe van de lokale politie Damme/Knokke-Heist.

“We delen foto’s van de in beslag genomen goederen in een poging om de rechtmatige eigenaars terug te vinden. Alle foto’s zijn te bekijken via deze link of www.politie.be/5446. Ben je de eigenaar van een van deze goederen? Contacteer het rechercheteam via het contactformulier op de politiewebsite”, aldus de woordvoerster.