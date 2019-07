Politie waarschuwt voor malafide klusjesmannen Mathias Mariën

05 juli 2019

11u39 5 Knokke-Heist De lokale politie Damme/Knokke-Heist waarschuwt voor malafide klusjesmannen die asfalt- of dakwerken aanbieden.

De voorbije dagen kreeg het politieteam al verschillende meldingen van ongeruste inwoners binnen. De Engelstalige mannen bellen bij de inwoners aan en stellen zich opdringerig op. De mannen voeren de werken meestal niet goed uit en vragen nadien een woekerprijs. Wie de prijs niet betaalt, zetten de mannen onder druk. Eerder waren er ook al dergelijke oplichters aan het werk in de Westhoek en in de politiezone Kouter. Krijg je de klusjesmannen over de vloer? Neem meteen contact op met de lokale politie of het noodnummer 101. Noteer bij een verdachte situatie ook zoveel mogelijk gegevens. Wat was het merk, de kleur en de nummerplaat van de wagen? Hoeveel verdachte personen waren aanwezig en hoe zagen ze eruit? Zorg hierbij steeds voor je eigen veiligheid.