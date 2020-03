Politie waarschuwt: “Blokkades tussen Knokke en Nederland gelden ook voor fietsers” Mathias Mariën

26 maart 2020

17u00 5 Knokke-Heist De grensovergangen tussen Knokke en Nederland blijven ook gesloten voor fietsers. Dat benadrukken de politie en het gemeentebestuur nadat ze de voorbije dagen heel wat wielertoeristen de grens zagen oversteken.

“De lokale politie stelt vast dat bepaalde wielertoeristen nog altijd de regels aan hun laars lappen en bijvoorbeeld individueel tot in Sluis rijden, waar ze dan afspreken om in groep door Nederland te rijden. Zowel in België als Nederland geldt een samenscholingsverbod en mag je niet in groep fietsen. Ook voor fietsers geldt dus de regel dat grensverkeer alleen wordt toegelaten voor niet-essentiële verplaatsing”, zegt het gemeentebestuur. De enige manier om met fiets of wagen met een geldige reden naar Nederland te rijden is via de controlepost langs de Sluisstraat.