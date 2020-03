Politie voert onderzoek naar YouTuber die schijnbaar spot met coronamaatregelen: “Telefoontjes van ongeruste inwoners stroomden binnen” Mathias Mariën

30 maart 2020

14u23 6 Knokke-Heist De politie is een onderzoek gestart naar De politie is een onderzoek gestart naar de YouTuber die afgelopen weekend een video online zette waarin hij surft en motorcrost, terwijl iedereen in lockdown zit door de coronacrisis. De politie kreeg tal van meldingen binnen van ongeruste inwoners, zo bevestigt woordvoerster Isolde Van Eenooghe. Benoit Van de Geuchte zelf verklaart dat het deels om gedateerde beelden gaat.



In de bewuste vlog van ruim twintig minuten zegt de YouTuber dat hij het niet helemaal begrepen heeft op het ‘in uw kot blijven’. Toch is de werkelijkheid volgens Benoit Van de Geuchte niet zo zwart-wit. Zo werd een deel van de beelden vóór de verscherpte maatregelen gemaakt en gaat het ook om een compilatie.

Skaten terwijl politie passeert

Dat hij in het filmpje aan het skaten is met vrienden terwijl een politiepatrouille vlakbij passeert, is volgens hem eerder toeval en kwam het groepje elkaar tegen op straat. Volgens Van de Geuchte roept hij ook niemand op om de lockdown te negeren. “Ik volg de maatregelen allemaal", reageerde hij zondagavond al op zijn Instagram.

De YouTuber, die meer dan 50.000 volgers heeft, kreeg evenwel de volle lading van heel wat mensen. Ook bij de politie stroomden de telefoontjes binnen. “We kregen effectief heel wat meldingen van ongeruste inwoners”, bevestigt woordvoerster Isolde Van Eenooghe. “Onze diensten zijn een onderzoek gestart naar het filmpje.” Er zal nu in de eerste plaats bekeken worden of de man effectief de federale maatregelen overtrad.