Politie van Knokke arresteert man (20) die mondmasker weigert te dragen op zeedijk, parket dagvaardt hem meteen Bart Boterman

07 augustus 2020

18u21 22 Knokke-Heist Op sociale media gaat een filmpje rond van een arrestatie op de zeedijk in Knokke, donderdagnamiddag. Het filmpje is intussen zo’n 1.500 keer gedeeld op Facebook.

Volgens het parket van Brugge gaat het om een man van 20 uit het Brusselse die weigerde een mondmasker te dragen. De man werd in eerste instantie aangesproken door de politie, maar weigerde dan nog steeds. Hij gedroeg zich ietwat weerspannig waarop de politie besloot hem te arresteren. “Hij wilde ook zijn identiteit niet kenbaar maken. De man zal via snelrecht gedagvaard worden voor een inbreuk op de coronamaatregelen en voor weerspannigheid”, reageert het parket. De man is intussen vrijgelaten na zijn bestuurlijke aanhouding.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.