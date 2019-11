Politie schakelt komiek in om schoolgaande jeugd te wijzen op belang van veilige fiets: “Vooral mountainbikes vormen een probleem” Mathias Mariën

25 november 2019

10u30 0 Knokke-Heist De politie van Damme/Knokke-Heist schakelt een versnelling hoger in de strijd tegen verkeersonveilige fietsen bij jongeren. Ze gaan een samenwerking aan met cultfiguur Jietse Pauwaert - bekend van de filmpjes over zijn moeder - om jongeren te sensibiliseren. “Zelf gebruik ik heel vaak mijn fiets, dus ik wéét hoe belangrijk het is om goed zichtbaar te zijn. Ook als jeugdleider wil ik dat alle kinderen veilig thuisraken”, zegt Jietse.

Het politieteam controleerde vorig jaar tijdens de donkere maanden 1.683 fietsers. In totaal reed een op de vijf met een verkeersonveilige fiets én 110 fietsen hadden geen of een defect fietslicht. Deze fietsers kregen een waarschuwing en moesten hun fiets binnen de week in orde stellen. Kan beter, vonden ze bij de politiezone Damme/Knokke-Heist. Korpschef Steve Desmet bracht de campagne ‘Ej me velo gezien?!’ vorige week al een eerste keer onder de aandacht. Hij daagde Jietse Pauwaert uit op sociale media. “Jietse, wat zeggen moeders als de fiets van hun kind niet verkeersveilig is?” Jietse ging de uitdaging graag aan en reageerde nog dezelfde dag met enkele grappige quotes, zoals ‘Ga je azo in de doenkerte fietsen… è je goat een accident èn hé’. Uiteraard deed hij zich weer voor zoals zijn moeder.

Gratis gadget

Jietse (20) werd afgelopen zomer gebombardeerd tot cultfiguur in Knokke-Heist. ‘Bnint, je ga gie nie uut vanavond. Je zit gie wel in den blok, hé.’ Het was maar één van de vele oneliners waarmee de student hoge toppen scheerde op sociale media. De twintiger bundelde grappige uitspraken van zijn eigen moeder en ging meteen viraal. Bij de politie waren ze het succes niet vergeten en wilden ze dus graag de samenwerking aangaan. “Ik voel me een trotse ambassadeur voor Ej me velo gezien!?”, zegt Jietse. “Met mijn tweets wil ik anderen doen lachen, maar ook een positieve boodschap uitdragen. Ook rijden met een verkeersveilige fiets valt hieronder. Ik doe zelf bijna alles met de fiets dus ik weet hoe belangrijk het is om goed zichtbaar te zijn in het verkeer. Ook als jeugdleider wil ik dat alle kinderen op een veilige manier thuisraken van de activiteit.” De doelstelling van de lokale campagne is duidelijk: jonge fietsers aanmoedigen om te rijden met een verkeersveilige fiets en goed zichtbaar te zijn in het verkeer. “Rij je met een verkeersveilige fiets, dan krijg je van ons een tof gadget”, zegt Flore Ruysschaert van de Knokke-Heistse jeugdraad. “Lever je een extra inspanning om goed zichtbaar te zijn, bijvoorbeeld door het dragen van een fluohesje, dan maak je ook kans op een cinematicket of monkey light.”

Dingen die moeders zeggen als de fiets van hun kind niet verkeersveilig is https://t.co/AwIUODFH6a pic.twitter.com/a8DZpthr7D jietse pauwaert(@ jietsepauwaert) link

Preventieve controles

Begin november hield de lokale politie al preventieve fietscontroles in de Damse en Knokke-Heistse basisscholen. Het politieteam controleerde in totaal 730 fietsen. Bijna een op de drie was niet verkeersveilig. Maar liefst 78 fietsen hadden geen of een defecte fietsverlichting. “Vooral koersfietsen en mountainbikes vormen een probleem”, zegt politiewoordvoerster Isolde Van Eenooghe. “Ouders vergeten vaak dat ook een sportieve fiets bij duisternis uitgerust moet zijn met verlichting en reflectoren.” Maandagochtend was er opnieuw een grote controle vlakbij het station. Van de 113 fietsers die aan de kant werden gezet, bleken er 19 fietsen niet in orde. Burgemeester Leopold Lippens (GBL) kwam persoonlijk een kijkje nemen en drukte de jeugd op het hart zeker een verkeersveilige fiets te hebben. “Ook de komende weken blijven we preventief controleren”, zegt Isolde Van Eenooghe. Daarbij wordt in de eerste plaats gefocust op de schoolgaande jeugd, maar uiteraard moeten ook volwassen mensen met alles in orde zijn.