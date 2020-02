Politie pakt uit met campagne om carnaval veilig te laten verlopen: “Jij zorgt voor de ambiance, wij voor de veiligheid” Mathias Mariën

19 februari 2020

11u14 0 Knokke-Heist De lokale politie Damme/Knokke-Heist pakt voor het derde jaar op rij uit met een campagne rond het carnaval in Heist. Onder het motto ‘Jij zorgt voor de ambiance, wij voor de veiligheid’, roept de politie de carnavalisten op om respect te tonen voor hun werk. Keizer Bieze 1 en kandidaat prins carnaval Michel 2.0 zetten mee hun schouders onder het initiatief.

“Carnaval is er voor het plezier, dus neem elkaar vast, dans en drink een pintje bier”, knipoogt Michel 2.0. “Met de politie op straat is het veilig feesten tot ‘s avonds laat.” Keizer Bieze 1 wijst op de verantwoordelijkheid van alle deelnemers. “Een veilig carnaval is de taak van elke carnavalist. Laten we er samen met de politie werk van maken tijdens de stoeten en het feest.” Ook de reuzen Pier en Wanne geven deze editie het campagnebeeld wat extra kleur. Zondag stappen ze voor het eerst in jaren opnieuw mee in de stoet.