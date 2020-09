Politie onderzoekt werfdiefstallen in nieuwbouwflats in Duinenwater Mathias Mariën

17 september 2020

19u19 0 Knokke-Heist De politie van Knokke-Heist is een onderzoek gestart naar twee werfdiefstallen in Duinenwater in Knokke.

Woensdagnacht werden in appartementen in aanbouw diverse elektronische apparaten en cv-ketels gestolen. Alles samen gaat het om een achttal toestellen, waaronder ovens. Bij de politie bevestigen ze de diefstal. “Het onderzoek is lopende”, klinkt het daar. Verdachten zijn ze vooralsnog niet opgepakt.